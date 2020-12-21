Новий штам коронавірусу, виявлений у Великобританії, вразив жителів України
Зокрема, лікар-інфекціоніст Віктор Петров стверджує, що саме цією формою коронавірусу перехворів один з його пацієнтів, який регулярно їздить на заробітки до Чехії. Про це Віктор Петров заявив в ефірі "Україна 24".
"Він вже переніс новий штам, про який заявила Великобританія. Коли йшлося про верифікацію цього, то Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. При цьому досить активно розвивається ураження легеневої тканини, хоча все проходить в легкій формі", - пояснив медик.
За його словами, в регіонах, що межують з європейськими країнами, вже можна помітити, що дещо змінюється клінічна картина коронавірусної інфекції, особливо у молодих людей.
Біда настигла Полякову після концерту, співачка ледве стоїть на ногах, з'явилося зізнання: "Спочатку я співала, а потім..."
Покатушки на санках закінчилися трагедією на Харківщині: 11-річна дитина померла до приїзду лікарів
Чорна смуга почнеться у багатьох знаків Зодіаку: Глоба розкрив, кого чекає найгірший час у фінансовому плані
Каменських з короткою стрижкою ошелешила новим іміджем, Потапу заздрять: "Схожа на шахістку"
Варто нагадати, що вперше нова мутація SARS-CoV-2, що отримала назву N501Y, була виявлена в британському графстві Кент ще 20 вересня 2020 року.
Але аж до останніх днів ситуація з його поширенням була відносно контрольована. Однак 19 грудня консультаційна рада з нових респіраторних загроз Великобританії констатувала: новий штам вірусу поширюється з жахливою швидкістю і може виявитися на 70% заразніше звичайного COVID-19. Через підвищену інфікованість його вже порівняли з кором.
Нагадаємо, про нові жорсткі правила на карантині, в Кабміні повідомили про два етапи.
Як повідомляла Politeka, вірус завдав чергового удару по харків'янах, десятки тисяч заражених: нове зведення.
Також Politeka писала, що МОЗ оновило список "червоної" зони, ситуація різко погіршилася.