Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, поразил жителей Украины
В частности, врач-инфекционист Виктор Петров утверждает, что именно этой формой коронавируса переболел один из его пациентов, который регулярно ездит на заработки в Чехию. Об этом Виктор Петров заявил в эфире "Украина 24".
"Он уже перенес новый штамм, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. При этом достаточно активно развивается поражение легочной ткани, хотя все проходит в легкой форме", – пояснил медик.
По его словам, в регионах, граничащих с европейскими странами, уже можно заметить, что несколько меняется клиническая картина коронавирусной инфекции, особенно у молодых людей.
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Стоит напомнить, что впервые новая мутация SARS-CoV-2, получившая название N501Y, была обнаружена в британском графстве Кент еще 20 сентября 2020 года.
Но вплоть до последних дней ситуация с его распространением была относительно контролируема. Однако 19 декабря консультационный совет по новым респираторным угрозам Великобритании констатировал: новый штамм вируса распространяется с ужасающей скоростью и может оказаться на 70% заразнее обычного COVID-19. Из-за повышенной инфицированности его уже сравнили с корью.
Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.
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