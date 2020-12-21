Існує особлива небезпека коронавірусу для українського населення

Зокрема, коронавірус становить небезпеку через швидке поширення, що може привести до обвалення роботи медичної системи.

Таку думку для Апостроф озвучила лікар-пульмонолог з Києва Світлана Гук.

За словами медика, незважаючи на те, що відсоток смертності від коронавірусу в усьому світі близько п'яти, хвороба може серйозно нашкодити медичній системі та економіці.

"Якщо ми всі в короткий час захворіємо, то, по-перше, не впорається медична система. А по-друге, нікому буде працювати, і це вдарить по економіці. Мова не йде про те, що карантин зупинить епідемію, він її розтягне",- попереджає Світлана Гук.

Також вона додала, що якщо люди масово почнуть хворіти коронавірусом, то захлинуться лікарні, лікарі теж захворіють. Але завдяки карантину цей процес і навантаження на медичну систему можна розтягнути, тоді з епідемією простіше справлятися.

Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 21 грудня, в Україні офіційно підтверджено 970 993 випадки коронавірусної інфекції. З них 6545 – виявлено за минулу добу, що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 у країні померли вже 16 665 осіб (+80 за добу), а 586 268 пацієнтів (+5 106 за добу) повністю перемогли хворобу.

Нагадаємо, про нові жорсткі правила на карантині, в Кабміні повідомили про два етапи.

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