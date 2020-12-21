Существует особая опасность коронавируса для украинского населения

В частности, коронавирус представляет опасность из-за быстрого распространения, что может привести к обрушению работы медицинской системы.

Такое мнение для Апострофа озвучила врач-пульмонолог из Киева Светлана Гук.

По словам медика, несмотря на то, что процент смертности от коронавируса во всем мире около пяти, болезнь может серьезно навредить медицинской системе и экономике.

"Если мы все в короткое время заболеем, то, во-первых, не справится медицинская система. А во-вторых, некому будет работать, и это ударит по экономике. Речь не идет о том, что карантин остановит эпидемию, он ее растянет", -предупреждает Светлана Гук.

Также она добавила, что если люди массово начнут болеть коронавирусом, то захлебнутся больницы, врачи тоже заболеют. Но благодаря карантину этот процесс и нагрузку на медицинскую систему можно растянуть, тогда с эпидемией проще справляться.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 21 декабря, в Украине официально подтверждено 970 993 случая коронавирусной инфекции. Из них 6545 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умерли уже 16 665 человек (+80 за сутки), а 586 268 пациентов (+5 106 за сутки) полностью победили болезнь.

Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.

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