Атлантичні процеси та арктичне повітря по-різному впливатимуть на погоду в Україні

Такий прогноз у своєму Facebook оприлюднила Наталка Діденко.

За її словами, арктичне повітря завтра, 22 грудня, відчують на собі мешканці Сходу: вночі можливе зниження температури до -10.

Західним регіонам пощастить трохи більше: через атлантичні процеси з'являться опади у вигляді мокрого снігу та дощу ще й із сильним вітром.

Окрім цього, сніг можливий у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

"Температура повітря протягом дня вівторка коливатиметься від 2 морозу до 2 тепла. У східних областях щипатиме на носа й щоки, очікується вдень -2-5 градусів (вночі до -10), а на Заході України буде найтепліше, максимально до +2+6 градусів", - продовжила розповідати Наталка Діденко.

Підсумовуючи, синоптик попередила, що 22 грудня Київ трохи підморозить: вночі до -4, вдень до -2.

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За словами синоптика Леоніда Горбаня, таке істотне зниження температури можливе в останній декаді січня.

Горбань додав, що сніг може пройти 16, 18, 21, 22 і 30 січня. При цьому синоптик уточнив, що робив розрахунок для регіону Київ.

Нагадаємо, що аномальні холоди і снігопад нагрянуть в Україну, синоптик ошелешив прогнозом.

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