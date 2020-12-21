Атлантические процессы и арктический воздух будут по-разному влиять на погоду в Украине
Такой прогноз в своем Facebook обнародовала Наталья Диденко.
По ее словам, арктический воздух завтра, 22 декабря, ощутят на себе жители Востока: ночью возможно снижение температуры до -10.
Западным регионам повезет чуть больше: из-за атлантических процессов появятся осадки в виде мокрого снега и дождя еще и с сильным ветром.
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Кроме этого, снег возможен в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.
"Температура воздуха в течение дня вторника будет колебаться от 2 мороза до 2 тепла. В восточных областях будет щипать на нос и щеки, ожидается днем -2.. -5 градусов (ночью до -10), а на западе Украины будет теплее, максимально до +2+6 градусов", - продолжила рассказывать Наталья Диденко.
Подытоживая, синоптик предупредила, что 22 декабря Киев немного подморозит: ночью до -4, днем до -2.
Ранее мы рассказывали о морозах до -22, которые ударят по Украине.
По словам синоптика Леонида Горбаня, такое существенное снижение температуры возможно в последней декаде января.
Горбань добавил, что снег может пройти 16, 18, 21, 22 и 30 января. При этом синоптик уточнил, что делал расчет для региона Киев.
Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом.
Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью.
Также Politeka писала, что мокрый снег покинет Украину, погода резко изменит настроение.