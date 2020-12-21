Атлантические процессы и арктический воздух будут по-разному влиять на погоду в Украине

Такой прогноз в своем Facebook обнародовала Наталья Диденко.

По ее словам, арктический воздух завтра, 22 декабря, ощутят на себе жители Востока: ночью возможно снижение температуры до -10.

Западным регионам повезет чуть больше: из-за атлантических процессов появятся осадки в виде мокрого снега и дождя еще и с сильным ветром.

Кроме этого, снег возможен в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

"Температура воздуха в течение дня вторника будет колебаться от 2 мороза до 2 тепла. В восточных областях будет щипать на нос и щеки, ожидается днем -2.. -5 градусов (ночью до -10), а на западе Украины будет теплее, максимально до +2+6 градусов", - продолжила рассказывать Наталья Диденко.

Подытоживая, синоптик предупредила, что 22 декабря Киев немного подморозит: ночью до -4, днем до -2.

Ранее мы рассказывали о морозах до -22, которые ударят по Украине.

По словам синоптика Леонида Горбаня, такое существенное снижение температуры возможно в последней декаде января.

Горбань добавил, что снег может пройти 16, 18, 21, 22 и 30 января. При этом синоптик уточнил, что делал расчет для региона Киев.

Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом.

Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью.

Также Politeka писала, что мокрый снег покинет Украину, погода резко изменит настроение.