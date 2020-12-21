Що потрібно знати потенційним пільговикам перед заслуженим відпочинком

Українцям розповіли, за яких умов вони зможуть вийти на пенсію за віком у 2021 році

Як відомо, з 1 січня наступного року змінюються вимоги для виходу на пенсію, пише Головнокомандувач.

Наприклад, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно мати 28 років страхового стажу, оскільки з 1 січня вимоги для виходу на відпочинок зростуть ще на 12 місяців.

Решті українців доведеться або докуповувати страховий стаж, або працювати до 63 або 65 років.

До 65 років доведеться працювати тим, у кого буде від 15 до 18 років стажу. Якщо не буде вистачати стажу до 28 років, то українці зможуть вийти на пенсію за віком в 63 роки.

І експерти відразу попереджають, що кількість тих, хто змушений буде працювати до 63 років, поступово збільшиться до 40% від усіх 60-річних.

Якщо страховий стаж докуповувати в 60 років, то вартість одного місяця в ПФУ розрахують за формулою: дві мінімальні зарплати помножити на 22% (щомісяця по 2640 грн).

Якщо 55-річному українцю не вистачає, наприклад, 5 років стажу, і він вже не працює, то такі громадяни можуть добровільно сплачувати внесок до Пенсійного фонду у розмірі 1320 гривень.

Раніше ми розповідали, що українців хочуть змусити відкладати гроші собі на пенсію з зарплат.

У Кабміні попередили, що на наступний рік заплановані запуски накопичувальних пенсійних систем.

Участь у накопичувальній системі буде обов'язковою для найманих працівників до 50 років, У інших же буде вибір - відкладати з зарплат на пенсію або відмовитися.

Нагадавши, скандальне рішення по зарплатах і пенсіях, кого Рада залишила без грошей.

Як повідомляла Politeka, Накопичувальна пенсія сильно розчарує

Також Politeka писала, що В Україні з'являться професійні пенсії, важлива Заява Шмигаля