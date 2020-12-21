Раніше ми повідомляли, що суддю популярного шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса терміново госпіталізували через проблеми зі здоров'ям.

"Мені стало погано, я почав задихатися. Думав, що це коронавірус. Мене ізолювали, виходити не можна, нікого не пускають", - розповів хореограф.

Уточнюється, що зірку госпіталізували з двостороннім запаленням легенів. Зараз 90-річний артист лікується, хоча тест на китайський вірус показав негативний результат.

Також повідомлялося, що "китайський" вірус забрав життя 93-річного популярного каскадера, актора і винахідника Олександра Массарських.

Як відомо, Массарських був одним з основоположників вітчизняної школи каскадерів.

У прес-службі Спілки кінематографістів Російської Федерації розповіли, що життя видатного каскадера обірвалося в п'ятницю, 18 грудня.

Нагадаємо, що Життя зірки культових фільмів обірвалося за таємничих обставин

Як повідомляла Politeka, Обірвалося життя легендарного радянського актора і режисера

Також Politeka писала, що Трагічно обірвалося життя відомого українського актора