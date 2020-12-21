Про свій стан художній керівник кіножурналу "Єралаш" розповів в коментарі "РИА Новости".
"Мені стало погано, я почав задихатися. Думав, що це коронавірус. Мене ізолювали, виходити не можна, нікого не пускають", - розповів хореограф.
Уточнюється, що зірку госпіталізували з двостороннім запаленням легенів. Зараз 90-річний артист лікується, хоча тест на китайський вірус показав негативний результат.
Також повідомлялося, що "китайський" вірус забрав життя 93-річного популярного каскадера, актора і винахідника Олександра Массарських.
Лікарі борються за життя легендарного Чапкіса з "Танців з зірками", розкрито діагноз: "Мій 90-річний тато..."
Нова дружина Остапчука ошелешила "запущеним" обличчям, кадри потрапили в мережу: "Які у тебе вуса!"
Вірус забрав життя легенди радянського кінематографа: подробиці трагедії
Як у звичайному житті виглядають Ксенія Мішина, Каменських, Нікітюк та інші зірки: фото без макіяжу і пафосу
Як відомо, Массарських був одним з основоположників вітчизняної школи каскадерів.
У прес-службі Спілки кінематографістів Російської Федерації розповіли, що життя видатного каскадера обірвалося в п'ятницю, 18 грудня.
Нагадаємо, що Життя зірки культових фільмів обірвалося за таємничих обставин
Як повідомляла Politeka, Обірвалося життя легендарного радянського актора і режисера
Також Politeka писала, що Трагічно обірвалося життя відомого українського актора