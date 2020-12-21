Кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский заразился "китайским" вирусом

О своем состоянии художественный руководитель киножурнала "Ералаш" рассказал в комментарии "РИА Новости".

"Да, я дома нахожусь, нормально себя чувствую", - поделился режиссер и сценарист.

Ранее мы сообщали, что судью популярного шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса срочно госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

«Мне стало плохо, я начал задыхаться. Думал, что это коронавирус. Меня изолировали, выходить нельзя, никого не пускают», - рассказал хореограф.

Уточняется, что звезду госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Сейчас 90-летний артист лечится, хотя тест на китайский вирус показал негативный результат.

Григорий Чапкис

Также сообщалось, что "китайский" вирус забрал жизнь 93-летнего популярного каскадера, актера и изобретателя Александра Массарских.

Популярные статьи сейчас

Новая опасность надвигается на Украину, срочное предупреждение: "Ночью и утром..."

"Сегодня перестало биться сердце": вирус забрал жизнь легендарного харьковчанина, детали трагедии

Горе у Кристины Орбакайте, появилось последнее фото перед трагедией: "Спасибо, мой ангел"

Каменских с короткой стрижкой ошарашила новым имиджем, Потапу завидуют: "Похожа на шахматистку"
Показать еще

Как известно, Массарских был одним из основоположников отечественной школы каскадеров.

В пресс-службе Союза кинематографистов Российской Федерации рассказали, что жизнь выдающегося каскадера оборвалась в пятницу, 18 декабря.

Напомним, что Жизнь звезды культовых фильмов оборвалась при таинственных обстоятельствах

Как сообщала Politeka, Оборвалась жизнь легендарного советского актера и режиссера

Также Politeka писала, что Трагически оборвалась жизнь известного украинского актера