Ранее мы сообщали, что судью популярного шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса срочно госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

«Мне стало плохо, я начал задыхаться. Думал, что это коронавирус. Меня изолировали, выходить нельзя, никого не пускают», - рассказал хореограф.

Уточняется, что звезду госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Сейчас 90-летний артист лечится, хотя тест на китайский вирус показал негативный результат.

Также сообщалось, что "китайский" вирус забрал жизнь 93-летнего популярного каскадера, актера и изобретателя Александра Массарских.

Как известно, Массарских был одним из основоположников отечественной школы каскадеров.

В пресс-службе Союза кинематографистов Российской Федерации рассказали, что жизнь выдающегося каскадера оборвалась в пятницу, 18 декабря.

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