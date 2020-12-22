Напевно, кожній жінці хочеться, вийти заміж один раз в житті, але, на жаль, іноді цьому не судилося трапиться

Познайоммось з красунями, які страждали від чоловіків-тиранів, і їм довелося розлучитися, повідомляє Politeka.net.

Мало хто знає, але неймовірна красуня, співачка й актриса Дженніфер Лопес страждала від психологічного насильства в сім'ї. Виявляється, чоловік Джей Ло, співак Марк Ентоні, з яким вона була одружена з 2004 по 2008 рік, був аб'юзером.

"У мене ніколи не було синяка під оком або розпухлої губи, але у мене були стосунки, де я відчувала на собі якесь насильство в тій чи іншій формі: уявне, емоційне, вербальне...", - зізналася артистка.

Першим чоловіком співачки Ані Лорак став продюсер Юрій Фалеса. На той момент дівчині було всього 14 років, але це анітрохи не бентежило продюсера і він без сорому всім це розповів.

Зірка пробула з Фалесою понад десять років. За інформацією ЗМІ, продюсер нібито міг розпустити руки на адресу своєї підопічної. На щастя, цей "фактичний шлюб" розпався.

Відома модель і бізнесвумен Кім Кардашьян страждала від побиття свого першого чоловіка, музичного продюсера Деймона Томаса. Останній вимагав від дружини покірності й прагнув досягти верховенства абсолютно у всьому.

Зірка розлучилася з чоловіком у 2004 році, але зізналася, що жила в пеклі тільки у 2010 році.

Секс-символа 90-х Памелу Андерсон бив чоловік, музикант Томмі Лі. Пара нерідко лаялася, і коли моделі набридло терпіти, вона подзвонила в поліцію. В результаті суд засудив музиканта до шести місяців тюремного ув'язнення і заборонив підходити до Памели ближче ніж на 90 метрів протягом року.

Від психологічного насильства сильно постраждала поп-принцеса Брітні Спірс. Зірка вийшла заміж за танцюриста Кевіна Федерлайна. У пари народилися двоє дітей, а пізніше артистку стали ловити в неадекватному стані.

Пара розлучилася, і Федерлайн подав до суду на колишню дружину, борючись за право опіки над дітьми. Танцюрист зажадав величезні аліменти.

Кевін став справжньою зіркою: ходив по всіх телеканалах, роздаючи інтерв'ю і розповідаючи, якою поганою матір'ю була його екс-дружина.

Пізніше опіку над дітьми отримав батько Спірс.

Нагадавши, невгамовна Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, не встаючи з ліжка

А ще Politeka писала, що розпалена Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, прикрасивши засмаглий бюст стразами