Наверно, каждой женщине хочется, выйти замуж один раз в жизни, но, к сожалению, иногда этому не суждено случится

Давайте познакомимся с красотками, которые страдали от мужей-тиранов, и им пришлось развестись, сообщает Politeka.net.

Мало кто знает, но невероятная красотка, певица и актриса Дженнифер Лопес страдала от психологического насилия в семье. Оказывается, муж Джей Ло, певец Марк Энтони, с которым она состояла в браке с 2004 по 2008 год, был абьюзером.

"У меня никогда не было синяка под глазом или распухшей губы, но у меня были отношения, где я чувствовала на себе какое-то насилие в той или иной форме: мысленное, эмоциональное, вербальное…", - призналась артистка.

Первым мужчиной певицы Ани Лорак стал продюсер Юрий Фалеса. На тот момент девушке было всего 14 лет, но это нисколько не смущало продюсера и он без стеснения всем это рассказал.

Звезда пробыла с Фалесой больше десяти лет. По информации СМИ, продюсер якобы мог распустить руки в адрес своей подопечной. К счастью, этот "фактический брак" распался.

Известная модель и бизнесвумен Ким Кардашьян страдала от избиения своего первого мужа, музыкального продюсера Дэймона Томаса. Последний требовал от супруги покорности и стремился достигнуть верховенства абсолютно во всем.

Звезда развелась с мужем в 2004 году, но призналась, что жила в аду только в 2010 году.

Секс-символа 90-х Памелу Андерсон бил муж, музыкант Томми Ли. Пара нередко ругалась, и когда модели надоело терпеть, она позвонила в полицию. В результате суд приговорил музыканта к шести месяцам тюремного заключения и запретил подходить к Памеле ближе чем на 90 метров в течение года.

От психологического насилия сильно пострадала поп-принцесса Бритни Спирс. Звезда вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. У пары родились двое детей, а позже артистку стали ловить в неадекватном состоянии.

Пара рассталась, и Федерлайн подал в суд на бывшую жену, борясь за право опеки над детьми. Танцор потребовал огромные алименты.

Кевин стал настоящей звездой: ходил по всем телеканалам, раздавая интервью и рассказывая, какой плохой матерью была его экс-супруга.

Позже опеку над детьми получил отец Спирс.

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