Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес не перестає дивувати шанувальників своєю красою

Для своїх прихильниць 51-річна співачка Дженніфер Лопес завжди з легкістю відкриває секрети молодості, відповідаючи на це питання в прямих ефірах і під фото в Instagram або ж даючи інтерв'ю на шоу. Артистка не приховує, що у неї є певна система по догляду і схоже вона відмінно працює, адже сама зірка виглядає значно молодше.

Як видно на знімку, навіть 21 рік тому в 30 років співачка виглядала так, ніби вона підліток. Струнка, з ідеальною шкірою і підтягнутим тілом. У простому короткому топіку і подобі спідниці на зав'язках зі стрічками Джей Ло вразила фанатів.

В одному з телешоу зірка зізналася, що для того, щоб завжди дотримуватися особливої дієти, вона звернулася до приватного лікаря. Дієтолог порадила артистці споживати виключно органічні продукти. Крім цього, раціон артистки наповнений овочами і фруктами, вона їсть невеликими порціями три рази на день і має легкі перекушування двічі на добу.

Також Лопес практично кожен день тренується, займається танцями і нещодавно вивчила курс танців на пілоні для однієї з ролей у фільмі.

"Боже, Ти такий ідеальний вигляд😭 💛; яка королева, я так сильно тебе люблю; ти така чудова дитинко 😭 ікона 2020 року !! Go JLO❤️; ти заслуговуєш на все і навіть більше💛; ніби час мотає назад;Ти такий джерело натхнення 💖; Preciosa 🌹💙😘; Королева😍 і в 30 їй завжди було 18 років😍😍 краща бджілка; Дивовижна жінка 😍🤤».

Кадри з найбільш провокативних зйомок в образах, які змогли підкреслити молодість і красу артистки, самі шанувальники також недавно представили в соціальній мережі Instagram. Як можна помітити в ролику, Лопес в білизні і навіть простий сорочці виглядає карколомно.

Струнка фігура співачки після багатогодинних тренувань доведена до досконалості і в 51 рік Дженніфер виглядає помітно молодше багатьох 30-річних жінок. Завдяки спортивним, латиноамериканським танцям, боксу та багатьом іншим заняттям Лопес тримає себе у формі.

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