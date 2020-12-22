Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников своей красотой

Для своих поклонниц 51-летняя певица Дженнифер Лопес всегда с легкостью открывает секреты молодости, отвечая на этот вопрос в прямых эфирах и под фото в Инстаграм или же давая интервью на шоу. Артистка не скрывает, что у нее есть определенная система по уходу и похоже она отлично работает, ведь сама звезда выглядит значительно моложе.

Как видно на снимке, даже 21 год назад в 30 лет певица смотрелась так, будто она подросток. Стройная, с идеальной кожей и подтянутым телом. В простом коротком топике и подобии юбки на завязках с лентами Джей Ло поразила фанатов.

В одном из телешоу звезда призналась, что для того, чтобы всегда придерживаться особой диеты, она обратилась к частному врачу. Диетолог посоветовала артистке потреблять исключительно органические продукты. Кроме этого, рацион артистки наполнен овощами и фруктами, она ест небольшими порциями три раза в день и имеет легкие перекусы дважды в сутки.

Также Лопес практически каждый день тренируется, занимается танцами и недавно изучила курс танцев на пилоне для одной из ролей в фильме.

«Боже, ты такой идеальный вид😭💛; Какая королева, я так сильно тебя люблю; Ты такая великолепная детка😭 Икона 2020 года !! Go JLO❤️; ты заслуживаешь всего и даже больше💛; будто время мотает назад;Ты такой источник вдохновения 💖; Preciosa 🌹💙😘; Королева😍 и в 30 ей всегда было 18 лет😍😍 лучшая пчелка; Удивительная женщина 😍🤤».

Кадры из самых провокативных съемок в образах, которые смогли подчеркнуть молодость и красоту артистки, сами поклонники также недавно представили в социальной сети Инстаграм. Как можно заметить в ролике, Лопес в белье и даже простой рубашке выглядит сногсшибательно.

Стройная фигура певицы после многочасовых тренировок доведена до совершенства и в 51 год Дженнифер выглядит заметно моложе многих 30-летних женщин. Благодаря спортивным, латиноамериканским танцам, боксу и многим другим занятиям Лопес держит себя в форме.

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