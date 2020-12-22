Коронавірус може давати ускладнення на нервову систему, що призводить до плачевних наслідків

На тлі коронавірусу у деяких пацієнтів навіть розвивалися психічні розлади, були суїцидальні випадки, а паніка наносила величезної шкоди здоров'ю та рушила психіку.

Про це розповіла лікар-пульмонолог Світлана Гук у коментарі для Апострофа.

"Можливо, якби не було паніки, то не було б таких випадків. Але ці пацієнти тривожні, депресивні. Є навіть поразка не тільки психічного плану, але і нервових закінчень, на зразок відсутності нюху. Це теж ураження нервових закінчень. Воно відновлюється, але нервова тканина сприйнятлива до цієї інфекції", - зазначила Гук.

Нагадаємо, що станом на ранок вівторка, 22 грудня, в Україні офіційно підтверджено 979 506 випадків коронавірусної інфекції. З них 8513 – виявлено за минулу добу, що на 1,9 тисячі більше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 у країні померли вже 16 897 осіб (+232 за добу), а 600 288 пацієнтів (+14 020 за добу) повністю перемогли хворобу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

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