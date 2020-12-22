Коронавирус может давать осложнения на нервную систему, что приводит к плачевным последствиям

На фоне коронавируса у некоторых пациентов даже развивались психические расстройства, были суицидальные случаи, а паника приносила огромный вред здоровью и разрушала психику.

Об этом рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук в комментарии для Апострофа.

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"Возможно, если бы не было паники, то не было бы таких случаев. Но эти пациенты тревожные, депрессивные. Есть даже поражение не только психического плана, но и нервных окончаний, вроде отсутствия обоняния. Это тоже поражение нервных окончаний. Оно восстанавливается, но нервная ткань восприимчива к этой инфекции", - отметила Гук.

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Напомним, что по состоянию на утро вторника, 22 декабря, в Украине официально подтверждено 979 506 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8513 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,9 тысячи больше, чем за день до этого.

украинцы, карантин, локдаун

От COVID-19 в стране умерли уже 16 897 человек (+232 за сутки), а 600 288пациентов (+14 020 за сутки) полностью победили болезнь.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.

Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка.

Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.