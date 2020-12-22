Українка потрапила до лікарні з 95% ураженням легень

Як передає Politeka.net, про це повідомив головлікар лікарні імені Мечикова в Дніпрі Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, на КТ медсестри були виявлені жахливі наслідки від "китайського" вірусу, але Україну вдалося врятувати.

"Ще хороша новина. Сестра-анестезистка Тетяна з Волновахи, яка захворіла, рятуючи інших. Ураження легень-95%. Нарешті знята з кисню. Отримано негативний ПЛР-тест. Готуємо на виписку, даємо рекомендації", - повідомив медик.

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Крім того, лікарям вдалося провести успішне кесарів розтин 27-річній жінці.
"Мешканка Дніпра. Перша вагітність. Мама в порядке. Народилася дівчинка вагою 2250, з внутрішньоутробною інфекцією (висип). У дитячій реанімації, стабільна", - повідомив Риженко.



Варто відзначити, що в Україні вже третій тиждень поспіль знижується кількість виявлення нових випадків захворювання.

Станом на 22 грудня вірусом захворіли 979 506 людина. З початку пандемії померло 16 897 людина. Кількість одужали досягла 600 288.

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За словами жителя Луцька, він тривалий час лікувався вдома, паралельно консультуючись з лікарем.

Його стан погіршився, і медик порадив викликати швидку, але чергова швидкої медичної допомоги відмовилася направляти автомобіль до хворого оскільки "по телефону не почула задишки".

Нагадаємо, про нових жорстких правилах на карантині, в Кабміні повідомили про два етапи.

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