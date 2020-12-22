Крім того, лікарям вдалося провести успішне кесарів розтин 27-річній жінці.

"Мешканка Дніпра. Перша вагітність. Мама в порядке. Народилася дівчинка вагою 2250, з внутрішньоутробною інфекцією (висип). У дитячій реанімації, стабільна", - повідомив Риженко.







Варто відзначити, що в Україні вже третій тиждень поспіль знижується кількість виявлення нових випадків захворювання.

Станом на 22 грудня вірусом захворіли 979 506 людина. З початку пандемії померло 16 897 людина. Кількість одужали досягла 600 288.

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За словами жителя Луцька, він тривалий час лікувався вдома, паралельно консультуючись з лікарем.

Його стан погіршився, і медик порадив викликати швидку, але чергова швидкої медичної допомоги відмовилася направляти автомобіль до хворого оскільки "по телефону не почула задишки".

Нагадаємо, про нових жорстких правилах на карантині, в Кабміні повідомили про два етапи.

Як повідомляла Politeka, вірус завдав чергового удару по харків'янах, десятки тисяч заражених: нове зведення.

Також Politeka писала, що МОЗ оновило список "червоної" зони, ситуація різко погіршилася.