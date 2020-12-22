Як передає Politeka.net, про це повідомив головлікар лікарні імені Мечикова в Дніпрі Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, на КТ медсестри були виявлені жахливі наслідки від "китайського" вірусу, але Україну вдалося врятувати.
Варто відзначити, що в Україні вже третій тиждень поспіль знижується кількість виявлення нових випадків захворювання.
Станом на 22 грудня вірусом захворіли 979 506 людина. З початку пандемії померло 16 897 людина. Кількість одужали досягла 600 288.
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За словами жителя Луцька, він тривалий час лікувався вдома, паралельно консультуючись з лікарем.
Його стан погіршився, і медик порадив викликати швидку, але чергова швидкої медичної допомоги відмовилася направляти автомобіль до хворого оскільки "по телефону не почула задишки".
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