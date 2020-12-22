Украинка попала в больницу с 95% поражением легких

Как передает Politeka.net, об этом сообщил главврач больницы имени Мечикова в Днепре Сергей Рыженко на своей страничке в Facebook.

По его словам, на КТ медсёстры были обнаружены ужасающие последствия от "китайского" вируса, но украину удалось спасти.

"Еще хорошая новость. Сестра-анестезистка Татьяна из Волновахи, которая заболела, спасая других. Поражение легких - 95%. Наконец снята с кислорода. Получен отрицательный ПЦР-тест. Готовим на выписку, даем рекомендации", - сообщил медик.

больница, врач, халатность

Кроме того, врачам удалось провести успешное кесарево сечение 27-летней женщине.
"Жительница Днепра. Первая беременность. Мама в порядке. Родилась девочка весом 2250, с внутриутробной инфекцией (сыпь). В детской реанимации, стабильная", - сообщил Рыженко.



Стоит отметить, что в Украине уже третью неделю подряд снижается количество выявления новых случаев заболевания.

По состоянию на 22 декабря вирусом заболели 979 506 человек. С начала пандемии умерло 16 897 человек. Количество выздоровевших достигло 600 288.

Ранее мы сообщали, что больному "китайским" вирусом украинцу отказали в госпитализации

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По словам жителя Луцка, он длительное время лечился дома, параллельно консультируясь с лечащим врачом.

Его состояние ухудшилось, и медик посоветовал вызывать скорую, но дежурная скорой медицинской помощи отказалась направлять автомобиль к больному поскольку "по телефону не услышала одышки".

Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.

Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка.

Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.