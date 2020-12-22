Как передает Politeka.net, об этом сообщил главврач больницы имени Мечикова в Днепре Сергей Рыженко на своей страничке в Facebook.
По его словам, на КТ медсёстры были обнаружены ужасающие последствия от "китайского" вируса, но украину удалось спасти.
Стоит отметить, что в Украине уже третью неделю подряд снижается количество выявления новых случаев заболевания.
По состоянию на 22 декабря вирусом заболели 979 506 человек. С начала пандемии умерло 16 897 человек. Количество выздоровевших достигло 600 288.
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По словам жителя Луцка, он длительное время лечился дома, параллельно консультируясь с лечащим врачом.
Его состояние ухудшилось, и медик посоветовал вызывать скорую, но дежурная скорой медицинской помощи отказалась направлять автомобиль к больному поскольку "по телефону не услышала одышки".
Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.
Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка.
Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.