Кроме того, врачам удалось провести успешное кесарево сечение 27-летней женщине.

"Жительница Днепра. Первая беременность. Мама в порядке. Родилась девочка весом 2250, с внутриутробной инфекцией (сыпь). В детской реанимации, стабильная", - сообщил Рыженко.







Стоит отметить, что в Украине уже третью неделю подряд снижается количество выявления новых случаев заболевания.

По состоянию на 22 декабря вирусом заболели 979 506 человек. С начала пандемии умерло 16 897 человек. Количество выздоровевших достигло 600 288.

Ранее мы сообщали, что больному "китайским" вирусом украинцу отказали в госпитализации

По словам жителя Луцка, он длительное время лечился дома, параллельно консультируясь с лечащим врачом.

Его состояние ухудшилось, и медик посоветовал вызывать скорую, но дежурная скорой медицинской помощи отказалась направлять автомобиль к больному поскольку "по телефону не услышала одышки".

Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.

Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка.

Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.