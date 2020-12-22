Таке варто хоч раз побачити

Лише в листопаді 2040 року відбутися наступне схоже явище

Так, жителі Землі вперше за 800 років змогли побачити неозброєним оком Віфлеємську зірку – максимальне зближення найбільших планет Сонячної системи Юпітера і Сатурна (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Рідкісне зближення орбіт двох найбільших планет Сонячної системи припало на зимове сонцестояння - в найкоротший день року, пише Reuters.

Для тих, хто спостерігав за явищем в чистому небі дві сфери із замороженого газу здавалися ближче і яскравіше, майже злившись в одну світлову точку.

Юпітер поступово наближався до Сатурна протягом декількох тижнів.

Відзначимо, що такая зустріч планет відбувається приблизно раз в 20 років. В останній раз Юпітер і Сатурн зближувалися в небі так близько в понеділок 1623 року. Чудо з чудес відбувалося при денному світлі, тому помітити його було важче.

Зближуватися планети почали ще на початку літа, а ввечері з 15 по 18 грудня можна було побачити, як вони рухаються разом. 21 грудня - в день зимового сонцестояння-планети досягли піку.

Зближення Юпітера і Сатурна найкраще бачили мешканці північної півкулі планети. При цьому не тільки через телескоп, але і зі звичайним біноклем і навіть неозброєним оком.

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