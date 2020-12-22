Лишь в ноябре 2040 года произойдет следующее похожее явление
Так, жители Земли впервые за 800 лет смогли увидеть невооруженным глазом "Вифлеемскую звезду" – максимальное сближение крупнейших планет Солнечной системы Юпитера и Сатурна (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Редкое сближение орбит двух самых больших планет Солнечной системы пришлось на зимнее солнцестояние - в самый короткий день года, пишет Reuters.
Для наблюдавших за явлением в чистом небе две сферы из замороженного газа казались ближе и ярче, почти слившись в одну световую точку.
Покатушки на санках закончились трагедией на Харьковщине: 11-летний ребенок умер до приезда врачей
Беда настигла судью «Танців з зірками» Григория Чапкиса, никого не пускают: «Начал задыхаться...»
Вирус забрал жизнь легенды советского кинематографа: подробности трагедии
Лютые морозы до -14 и снег несутся на Украину, даты погодного удара: "До конца этой недели..."
Юпитер постепенно приближался к Сатурну в течение нескольких недель.
Отметим, что такая встреча планет происходит примерно раз в 20 лет. В последний раз Юпитер и Сатурн сближались в небе так близко в понедельник 1623 года. Чудо из чудес происходило при дневном свете, поэтому заметить его было труднее.
Сближаться планеты начали еще в начале лета, а вечером с 15 по 18 декабря можно было увидеть, как они движутся вместе. 21 декабря – в день зимнего солнцестояния – планеты достигли пика.
Сближение Юпитера и Сатурна лучше всего видели обитатели северного полушария планеты. При этом не только через телескоп, но и с обычным биноклем и даже невооруженным глазом.
Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом.
Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью.
Также Politeka писала, что мокрый снег покинет Украину, погода резко изменит настроение.