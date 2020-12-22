Такое стоит хоть раз увидеть

Лишь в ноябре 2040 года произойдет следующее похожее явление

Так, жители Земли впервые за 800 лет смогли увидеть невооруженным глазом "Вифлеемскую звезду" – максимальное сближение крупнейших планет Солнечной системы Юпитера и Сатурна (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Редкое сближение орбит двух самых больших планет Солнечной системы пришлось на зимнее солнцестояние - в самый короткий день года, пишет Reuters.

Для наблюдавших за явлением в чистом небе две сферы из замороженного газа казались ближе и ярче, почти слившись в одну световую точку.

Юпитер постепенно приближался к Сатурну в течение нескольких недель.

Отметим, что такая встреча планет происходит примерно раз в 20 лет. В последний раз Юпитер и Сатурн сближались в небе так близко в понедельник 1623 года. Чудо из чудес происходило при дневном свете, поэтому заметить его было труднее.

Сближаться планеты начали еще в начале лета, а вечером с 15 по 18 декабря можно было увидеть, как они движутся вместе. 21 декабря – в день зимнего солнцестояния – планеты достигли пика.

Сближение Юпитера и Сатурна лучше всего видели обитатели северного полушария планеты. При этом не только через телескоп, но и с обычным биноклем и даже невооруженным глазом.

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