Пандемія і карантинні обмеження вплинуть і на святкування Нового року
Це торкнеться і тих українців, які поїдуть зустрічати Новий рік за кордон. Зокрема в турецьких готелях заборонили проведення розважальних програм з ведучими і музикою.
Про це йдеться в опублікованому на офіційному сайті МВС Туреччини повідомлення про порядок проведення Нового року для туристів в готелях.
Так, МВС Туреччини забороняє:
- святкування Нового року в готелях і ресторанах при них. Йдеться про бали, розважальні програми з ведучими та музикантами, вечірки, шоу та гала-вечері.
- реклама подібних заходів і продаж турів з новорічними заходами.
- будь-яка розважальна програма з музикою і танцями (навіть і до 22:00), після 22:00 в готелях не може бути ніякого музичного супроводу, в тому числі в ресторанах, житлових приміщеннях та інших залах.
- скупчення людей в готелях і ресторанах при них.
Варто відзначити, що Туреччина користується великим попитом серед українських туристів.
Молода дружина Комарова зі "Світу навиворіт" після слів Влада Ями приголомшила заявою: "Так що дивіться!"
Біда наздогнала суддю "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, нікого не пускають: "Почав задихатися..."
Люті морози до -14 і сніг несуться на Україну, дати погодного удару: "До кінця цього тижня..."
Маленький син Влада Ями розсекретив ім'я майбутньої сестрички, мама в сльозах: "В саме серце..."
Так, в 2020 році Туреччину відвідали понад 1 млн українських туристів, більшість з них віддали перевагу курортам Анталії. Такі цифри озвучив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в ході переговорів у форматі "квадриги" за участю українських і турецьких глав МЗС і Міноборони в Києві 18 грудня
Нагадаємо, українців попередили про нові карантинні заборони: що буде заборонено зовсім скоро.
Як повідомляла Politeka, "Віфлеємська зірка" зійде над Україною вперше за 800 років, як і коли дивитися: "можна навіть з дому"
Також Politeka писала, що погода готує випробування на Різдво: до чого готуватися українцям.