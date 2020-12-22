Такого ще не було

Пандемія і карантинні обмеження вплинуть і на святкування Нового року

Це торкнеться і тих українців, які поїдуть зустрічати Новий рік за кордон. Зокрема в турецьких готелях заборонили проведення розважальних програм з ведучими і музикою.

Про це йдеться в опублікованому на офіційному сайті МВС Туреччини повідомлення про порядок проведення Нового року для туристів в готелях.

Так, МВС Туреччини забороняє:

святкування Нового року в готелях і ресторанах при них. Йдеться про бали, розважальні програми з ведучими та музикантами, вечірки, шоу та гала-вечері.

реклама подібних заходів і продаж турів з новорічними заходами.

будь-яка розважальна програма з музикою і танцями (навіть і до 22:00), після 22:00 в готелях не може бути ніякого музичного супроводу, в тому числі в ресторанах, житлових приміщеннях та інших залах.

скупчення людей в готелях і ресторанах при них.

Варто відзначити, що Туреччина користується великим попитом серед українських туристів.

Так, в 2020 році Туреччину відвідали понад 1 млн українських туристів, більшість з них віддали перевагу курортам Анталії. Такі цифри озвучив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в ході переговорів у форматі "квадриги" за участю українських і турецьких глав МЗС і Міноборони в Києві 18 грудня

Нагадаємо, українців попередили про нові карантинні заборони: що буде заборонено зовсім скоро.

Як повідомляла Politeka, "Віфлеємська зірка" зійде над Україною вперше за 800 років, як і коли дивитися: "можна навіть з дому"

Також Politeka писала, що погода готує випробування на Різдво: до чого готуватися українцям.