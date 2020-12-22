Дочка української співачки Олі Полякової вирішила відверто поговорити зі своїми шанувальниками

Відповідна публікація з'явилася в мікроблозі Марії в соцмережі Instagram.

Так, спадкоємиця "королеви ночі" опублікувала в мікроблозі загадкове селфі.

Маша Полякова також поцікавилася у користувачів, що їм найболючіше довелося пережити у своєму житті.

Шанувальники відреагували на публікацію і стали ділитися своїми одкровеннями в коментарях.

Більшість шанувальників зізналися, що їм довелося пережити втрату близьких людей.

"Втратити батьків", " втрата близької людини. Смерть, все інше дурниця", "Зрада тата матері", "зрада близьких людей які мене мало не довели до суїциду", " Маша,ви з мамою такі красиві, успішні!не треба думати про погане!все пройде і налагодитися!Удачі!", "Почула від хлопця ,який подобається, то що у його є дівчина і він любить її .І я його досі не можу забути його", "втрата дитини", "Смерть найближчого друга, прабабусі і прадідусі", "зрада друзів, тепер вони в минулому, а я попереду", "найболючіше смерть близьких, поки вони живі є шанс все виправити, коли їх не стає частина тебе обривається від усвідомлення: все!!! Цю людину більше немає, ти можеш з ним розмовляти... але він тобі не відповість", "втратити рідну людину коли він ще живий і ви бачитеся , начебто ось він поруч , але ні , вже це не він", - поділилися вони своїми одкровеннями до мурашок.

Раніше повідомлялося, що Маша Полякова опублікувала кадри репетиції своєї музичної рок-групи.

На відео можна побачити гітариста з розкішною шевелюрою і дочка Олі Полякової, яка в кадрі співає.

"Маленький спойлер", - підписала спадкоємиця "королеви ночі" черговий відеоролик у своєму особистому мікроблозі.

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