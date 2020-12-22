Зовсім скоро суми в комунальних платіжках українців знову зростуть

Як повідомляє Politeka.net, вже кілька міст України підвищили тарифи на опалення та гарячу воду, на черзі подорожчання газу. НКРЕКП вже схвалила відповідні проекти на 2021 рік для ряду компаній-постачальників, постанови опубліковані на офіційному сайті відомство.

Природний газ сильно подорожчав з минулого року, але ж він становить приблизно 80% ціни за тепло в домівках українців. Крім того, Нацкомісія нещодавно ввела тариф на постачання і транспортування газу в залежності від потужності, що теж істотно впливає на вартість комунальних послуг. З грудня в Одесі опалення подорожчало з 1813,94 до 1474,69 гривень за гігакалорію, це майже на чверть вище, ніж у листопаді. Схожа ситуація і в Харкові: тариф виріс на 18,74% і склав 1748,47 гривні.

У Миколаєві змусять платити майже дві тисячі гривень за гігакалорію. Представники місцевого облгазу заявили, що це сталося через зростання цін на газ у розмірі 35%. НАК "Нафтогаз України" замість попередніх 4886,5 гривень вимагають 6599 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ. Варто очікувати, що найближчим часом тарифи на тепло збільшаться по всій країні в середньому на 10% -20%.

НКРЕКП вже оголосила тарифи на газ, які постачальники зможуть використовувати вже після Нового року. Вони залежать від регіону і протяжності мережі, тому в деяких областях можуть збільшитися вдвічі. Згідно з постановою, тариф " Київоблгазу "зросте з 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр," Київгазу " – з 0,28 грн до 0,32 грн," Одесагазу " – з 0,79 грн до 0,89 грн," Полтавагазу " – з 1,09 грн до 2,07 грн. Найдорожчу ціну приготували абонентам компанії " Лубнигаз "(2,62 гривні) і" Спектргаз " (2,66 гривні) за куб.враховуючи ПДВ, Вартість доставки газу підскочить вище трьох гривень за кубометр.

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