Стало відомо чи допоможе вакцина китайського вірусу від нового штаму COVID-19, який з'явився в Британії

Лікар-інфекціоніст Віктор Петров в інтерв'ю Obozrevatel зазначив, що вакцина від коронавірусу, яку почали застосовувати в світі, може виявитися неефективною проти нового штаму COVID-19, який був виявлений у Великобританії.

Медик пояснив, що антитіла до COVID-19, що утворилися в організмі людини в результаті хвороби або щеплення, можуть "не підійти" до нового штаму коронавірусу.

"Антитіла зберігаються, але ми повинні розуміти, що антитіла – це як ключ до замку. Якщо трохи змінити замок, то ваш ключ вже не підійде", - сказав він.

Лікар не виключив, що може бути і "перехресна" дія вакцини, коли імунітет до одного штаму COVID-19 захищатиме і від іншого штаму. Однак він зазначив, що найчастіше цього не слід очікувати.

"Антитіла, можливо, матимуть якусь перехресну ефективність, але в більшості випадків вони будуть ефективними тільки щодо того конкретного вірусу, яким людина перехворіла", – сказав медик.

Він спрогнозував, що вже через півроку або рік у світі з'явиться нова вакцина від COVID-19, яка захищатиме і від нового штаму.

Варто нагадати, що новий штам офіційно був виявлений в Італії, Нідерландах, Данії та Бельгії.

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