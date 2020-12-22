Стало известно поможет ли вакцина от китайского вируса от нового штамма COVID-19, который появился в Британии

Врач-инфекционист Виктор Петров в интервью Obozrevatel отметил, что вакцина от коронавируса, которую начали применять в мире, может оказаться неэффективной против нового штамма COVID-19, который был обнаружен в Великобритании.

Медик объяснил, что антитела к COVID-19, образовавшиеся в организме человека в результате болезни или прививки, могут "не подойти" к новому штамму коронавируса.

"Антитела сохраняются, но мы должны понимать, что антитела – это как ключ к замку. Если немного изменить замок, то ваш ключ уже не подойдет", – сказал он.

Врач не исключил, что может быть и "перекрестное" действие вакцины, когда иммунитет к одному штамму COVID-19 будет защищать и от другого штамма. Однако он отметил, что чаще всего этого не следует ожидать.

"Антитела, возможно, будут иметь какую-то перекрестную эффективность, но в большинстве случаев они будут эффективными только в отношении того конкретного вируса, которым человек переболел", – сказал медик.

Он спрогнозировал, что уже через полгода или год в мире появится новая вакцина от COVID-19, которая будет защищать и от нового штамма.

Стоит напомнить, что новый штам официально был обнаружен в Италии, Нидерландах, Дании и Бельгии.

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