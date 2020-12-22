Стало известно поможет ли вакцина от китайского вируса от нового штамма COVID-19, который появился в Британии
Врач-инфекционист Виктор Петров в интервью Obozrevatel отметил, что вакцина от коронавируса, которую начали применять в мире, может оказаться неэффективной против нового штамма COVID-19, который был обнаружен в Великобритании.
Медик объяснил, что антитела к COVID-19, образовавшиеся в организме человека в результате болезни или прививки, могут "не подойти" к новому штамму коронавируса.
"Антитела сохраняются, но мы должны понимать, что антитела – это как ключ к замку. Если немного изменить замок, то ваш ключ уже не подойдет", – сказал он.
Редчайшее фото беззубой Нади Дорофеевой до популярности слили в Сеть: "Это кайф!"
Мама Кати Осадчей покорила молодостью и безупречной фигурой, Горбунову с тещей повезло: "Горько через 40 лет!"
Дочь Кравец из "Квартал 95" засветила лицо братика, которого скрывают от публики, редкие кадры: "Помаши ручкой"
"Хотела развернуться назад": масштабное ДТП произошло на одесской трассе, кадры трагедии
Врач не исключил, что может быть и "перекрестное" действие вакцины, когда иммунитет к одному штамму COVID-19 будет защищать и от другого штамма. Однако он отметил, что чаще всего этого не следует ожидать.
"Антитела, возможно, будут иметь какую-то перекрестную эффективность, но в большинстве случаев они будут эффективными только в отношении того конкретного вируса, которым человек переболел", – сказал медик.
Он спрогнозировал, что уже через полгода или год в мире появится новая вакцина от COVID-19, которая будет защищать и от нового штамма.
Стоит напомнить, что новый штам официально был обнаружен в Италии, Нидерландах, Дании и Бельгии.
Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.
Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка.
Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.