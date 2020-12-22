Пандемія" китайського " вірусу може закінчитися так швидко, як і епідемія грипу

Як передає Politeka.net, така думка озвучивши український лікар Тарас Жиравецький на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, постійні згадка про вірус у всіх засобах масової інформації вже порядком набридло людям, а Коментарі медиків зрозумілі не всім.

"Нам потрібно розуміти, що цей вірус як несподівано з'явився так і несподівано зникне, що ми спостерігали з різними грипами. Упевнений, що коли ми спокійні і розуміємо як нам діяти нам легше буде пережити цю пандемію", - вважає лікар.

коронавірус, лікарня

За його словами, найкращим способом боротьби з епідемією є спокій.

"Пропоную всім не панікувати, а спокійно жити нормальним життям і насолоджуватися тим що ми маємо тут і зараз. Ми насправді маємо дуже багато цінного поруч і тільки такі часи змушують нас оцінити те що ми не помічаємо... Вірю, що скоро ми забудемо про це як про страшний сон!",- підсумував медик.

Варто відзначити, що в Україні вже третій тиждень поспіль знижується кількість виявлення нових випадків захворювання.

Станом на 22 грудня вірусом захворіли 979 506 людина. З початку пандемії померло 16 897 людина. Кількість одужали досягла 600 288.

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За словами жителя Луцька, він тривалий час лікувався вдома, паралельно консультуючись з лікарем.

Його стан погіршився, і медик порадив викликати швидку, але чергова швидкої медичної допомоги відмовилася направляти автомобіль до хворого оскільки "по телефону не почула задишки".

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