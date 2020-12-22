Пандемія" китайського " вірусу може закінчитися так швидко, як і епідемія грипу



Як передає Як передає Politeka.net , така думка озвучивши український лікар Тарас Жиравецький на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, постійні згадка про вірус у всіх засобах масової інформації вже порядком набридло людям, а Коментарі медиків зрозумілі не всім.



"Нам потрібно розуміти, що цей вірус як несподівано з'явився так і несподівано зникне, що ми спостерігали з різними грипами. Упевнений, що коли ми спокійні і розуміємо як нам діяти нам легше буде пережити цю пандемію", - вважає лікар.

За його словами, найкращим способом боротьби з епідемією є спокій.