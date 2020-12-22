Пандемия "китайского" вируса может закончиться так быстро, как и эпидемия гриппа



Как передает Как передает Politeka.net , такое мнение озвучил украинский врач Тарас Жыравецкий на своей страничке в Facebook.

По его словам, постоянные упоминание о вирусе во всех средствах массовой информации уже порядком надоело людям, а комментарии медиков понятны не всем.



"Нам нужно понимать, что этот вирус как неожиданно появился так и неожиданно исчезнет, что мы наблюдали с различными гриппами. Уверен, что когда мы спокойны и понимаем как нам действовать нам легче будет пережить эту пандемию", - считает врач.

По его словам, лучшим способом борьбы с эпидемией является спокойствие.