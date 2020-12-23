Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес не перестає підкорювати концертними образами

Артистка є популярною співачкою, яка немов застигла в часі-після 30 років зірка ніби взагалі не старіла і виглядає завжди дуже спокусливо і красиво. Дженніфер не соромиться також показати тіло в коротких і відкритих нарядах, адже годинами працює над собою в залі.

Варто відзначити, що в цілому особливу любов поп-діва завоювала завдяки вмінню ідеально рухатися на сцені і елегантному стилю. Протягом багатьох років зірковий стиль Джей не раз змінювався, але завжди залишався неповторним.

Якщо ж раніше Лопес воліла хвалитися формами в спортивному стилі, то тепер короткі сукні з намистом і вирізами на найнесподіваніших місцях з'являються на Дженніфер все частіше. Співачка на сцені намагається показати, як багато вона вкладає в танцювальну музичну програму. У ролику видно, як артистка у всю «танцює» і рухає стегнами в досить тонкій сукні з золотистих намистин.

Відзначимо, головна концертна "фішка" зірки в її танцювальних елементах, які вона використовує, паралельно виконуючи свою пісню і вражаючи розтяжкою заодно. Лопес також не скромничає, вибираючи для концертів відкриті і максимально зручні костюми з блискітками і вирізами на сідницях і декольте.

Ролик з Лопес, що йде після пісні, отримав також безліч коментарів із захопленням:

«У цей момент я б плакав ... Не йди😩 😩 😂; ця дівчинка може розбити серце💚 💚; я тебе відчуваю, я теж плакав по цій частині😂 🥺❤️; цей наряд😩 🔥 🔥; мене теж злить цей наряд, капець🤩 😫 🔥; вам потрібно двоє, мати гарне плаття, і ви будете виглядати красивіше; ти що, зовсім рздетая? Не виглядаєш професійно!».

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