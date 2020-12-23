Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес не перестает покорять концертными образами

Артистка является популярной певицей, которая словно застыла во времени – после 30 лет звезда будто вообще не старела и выглядит всегда очень соблазнительно и красиво. Дженнифер не стесняется также показать тело в коротких и открытых нарядах, ведь часами работает над собой в зале.

Стоит отметить, что в целом особую любовь поп-дива завоевала благодаря умению идеально двигаться на сцене и элегантному стилю. На протяжении многих лет звёздный стиль Джей не раз менялся, но всегда оставался неповторимым.

Если же раньше Лопес предпочитала хвастаться формами в спортивном стиле, то теперь короткие платья с бусами и вырезами на самых неожиданных местах появляются на Дженнифер все чаще. Певица на сцене старается показать, как много она вкладывает в танцевальную музыкальную программу. В ролике видно, как артистка во всю «пляшет» и двигает бедрами в довольно тонком платье из золотистых бусин.

Отметим, главная концертная «фишка» звезды в ее танцевальных элементах, которые она использует, параллельно исполняя свою песню и поражая растяжкой заодно. Лопес также не скромничает, выбирая для концертов открытые и максимально удобные костюмы с блестками и вырезами на ягодицах и декольте.

Ролик с Лопес, уходящей после песни, получил также множество комментариев с восхищением:

«В этот момент я бы плакал ... Не уходи 😩😩😂; эта малышка может разбить сердце💚💚; Я тебя чувствую, я тоже плакал по этой части😂 а теперь двигайте бедрами🥺❤️; Этот наряд😩🔥🔥; меня тоже злит этот наряд, капец🤩😫🔥; Вам нужно двое, иметь красивое платье, и вы будете выглядеть красивее; Ты что, совсем рздетая? Не выглядишь профессионально!».

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