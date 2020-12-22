Новий вид коронавірусу, який виявили в Британії, несе деяку небезпеку для людства

Зокрема вид, який виявили в Британії, він має таку ж патогенність, як інші види коронавірусу, і не викликає велику смертність і ускладнень. Хоча вірус тільки поширюється більш активно, тому це скоріше не нова загроза, а зайва паніка.

Таку думку озвучив інфекціоніст Вадим Арістов в ефірі телеканалу " НАШ".

В даний момент можна зробити лише одне. Зокрема все, що може зробити наша країна, так це обмежити переміщення людей з місць вогнища нового виду COVID-19, обмежити приліт літаків і посилити контроль на кордоні. При цьому інфекціоніст зазначив, що ми не знаємо, які варіанти коронавірусу заражають українців.

"Можливо він у нас вже тривалий час циркулює. Оскільки у нас немає лабораторій, які б займалися секвенуванням зразків вірусів, які циркулюють", - заявив експерт.

Варто нагадати, що вперше нова мутація SARS-CoV-2, що отримала назву N501Y, була виявлена в британському графстві Кент ще 20 вересня 2020 року.

Але аж до останніх днів ситуація з його поширенням була відносно контрольована. Однак 19 грудня консультаційна рада з нових респіраторних загроз Великобританії констатувала: новий штам вірусу поширюється з жахливою швидкістю і може виявитися на 70% заразніше звичайного COVID-19. Через підвищену інфікованість його вже порівняли з кором.

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