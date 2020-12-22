Новый вид коронавируса, который обнаружили в Британии, несет некую опасность для человечества
В часности вид, который обнаружили в Британии, он имеет такую же патогенность, как и другие виды коронавируса, и не вызывает большую смертность и осложнений. Вирус только распространяется более активно, поэтому это скорее не новая угроза, а лишняя паника.
Такое мнение озвучил инфекционист Вадим Аристов в эфире телеканала "НАШ".
В данный момент можно сделать лишь одно. В частности, все, что может сделать наша страна, так это ограничить перемещение людей из мест очага нового вида COVID-19, ограничить прилет самолетов и усилить контроль на границе. При этом инфекционист отметил, что мы не знаем, какие варианты коронавируса заражают украинцев.
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"Возможно он у нас уже длительное время циркулирует. Поскольку у нас нет лабораторий, которые бы занимались секвенированием образцов вирусов, которые циркулируют", - заявил эксперт.
Стоит напомнить, что впервые новая мутация SARS-CoV-2, получившая название N501Y, была обнаружена в британском графстве Кент еще 20 сентября 2020 года.
Но вплоть до последних дней ситуация с его распространением была относительно контролируема. Однако 19 декабря консультационный совет по новым респираторным угрозам Великобритании констатировал: новый штамм вируса распространяется с ужасающей скоростью и может оказаться на 70% заразнее обычного COVID-19. Из-за повышенной инфицированности его уже сравнили с корью.
Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.
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