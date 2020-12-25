Українці продовжують масово скаржитися на огидну роботу державного Ощадбанку

Про це йдеться у свіжій скарзі, яка з'явилася на порталі Мінфін.

За словами клієнтки, він завжди оплачує комуналку в Ощадбанку.

Мало того, що термінали постійно "підвисають", то востаннє він зовсім "з'їв" дві тисячі гривень і не видав жодних квитанцій.

"Співробітниця байдуже заявила оформлюйте карту і банк поверне гроші, я витратила дві з половиною години, що сходити додому взяти паспорт і код, а потім ще оформити карту. З повною впевненістю, що гроші на карті знову почала оплачувати рахунки, але не тут то було, виявляється карта порожня", - дивується жінка.

Співробітника банку ж невдоволено заявила їй, що також треба ще було написати заяву на повернення грошей, але вона про це заздалегідь не попередила.

"Якби я оформила карту і пішла, мені б ніхто не сказав написати заяву і гроші пропали? Але це ще квіточки, гроші на карту повертаються протягом двох тижнів. Керівництво банку ви чесно? Те, що банк вкрав у мене гроші я повинна чекати два тижні, щоб їх повернути? Більше ніколи не буду обслуговуватися в цьому банку і нікому не порекомендую його", - емоційно підсумувала клієнтка у своєму відгуку на Мінфіні.

У коментарях інший користувач припустив, що Ощадбанк може не встигнути повернути їй гроші за два тижні.

"Вам дуже пощастить якщо це буде реально 2 тижні, зазвичай довше", - відповів він у коментарях під скаргою.

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