Украинцы продолжают массово жаловаться на отвратительную работу государственного Ощадбанка

Об этом говорится в свежей жалобе, которая появилась на портале Минфин.

По словам клиентки, он всегда оплачивает коммуналку в Ощадбанке.

Мало того, что терминалы постоянно "подвисают", то в последний раз он вовсе "съел" две тысячи гривен и не выдал никаких квитацний.

"Сотрудница равнодушно заявила заводите карту и банк вернет деньги, я потратила два с половиной часа, что сходить домой взять паспорт и код, а потом еще оформить карту. С полной уверенностью, что деньги на карте снова начала оплачивать счета, но не тут то было, оказывается карта пуста", - недоумевает женщина.

Сотрудника банка же недовольно заявила ей, что также надо еще было написать заявление на возврат денег, но она об этом заранее не предупредила.

"Если бы я оформила карту и ушла, мне бы никто не сказал написать заявление и деньги пропали? Но это еще цветочки, деньги на карту возвращаются в течении двух недель. Руководство банка Вы серъезно? То, что банк украл у меня деньги я должна ждать две недели, чтобы их вернуть? Больше никогда не буду обслуживаться в этом банке и никому не порекомендую его", - эмоционально подытожила клиентка в своем отзыве на Минфине.

В комментариях другой пользователь предположил, что Ощадбанк может не успеть вернуть ей деньги за две недели.

"Вам очень повезет если это будет реально 2 недели, обычно дольше", - ответил он в комментариях под жалобой.

Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию

Как сообщала Politeka, сотрудники Ощадбанка вляпались в скандал с исчезновением денег