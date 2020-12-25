Украинцы продолжают массово жаловаться на отвратительную работу государственного Ощадбанка
Об этом говорится в свежей жалобе, которая появилась на портале Минфин.
По словам клиентки, он всегда оплачивает коммуналку в Ощадбанке.
Мало того, что терминалы постоянно "подвисают", то в последний раз он вовсе "съел" две тысячи гривен и не выдал никаких квитацний.
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"Сотрудница равнодушно заявила заводите карту и банк вернет деньги, я потратила два с половиной часа, что сходить домой взять паспорт и код, а потом еще оформить карту. С полной уверенностью, что деньги на карте снова начала оплачивать счета, но не тут то было, оказывается карта пуста", - недоумевает женщина.
Сотрудника банка же недовольно заявила ей, что также надо еще было написать заявление на возврат денег, но она об этом заранее не предупредила.
"Если бы я оформила карту и ушла, мне бы никто не сказал написать заявление и деньги пропали? Но это еще цветочки, деньги на карту возвращаются в течении двух недель. Руководство банка Вы серъезно? То, что банк украл у меня деньги я должна ждать две недели, чтобы их вернуть? Больше никогда не буду обслуживаться в этом банке и никому не порекомендую его", - эмоционально подытожила клиентка в своем отзыве на Минфине.
В комментариях другой пользователь предположил, что Ощадбанк может не успеть вернуть ей деньги за две недели.
"Вам очень повезет если это будет реально 2 недели, обычно дольше", - ответил он в комментариях под жалобой.
Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию
Как сообщала Politeka, сотрудники Ощадбанка вляпались в скандал с исчезновением денег