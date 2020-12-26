Українці скаржаться на пошкодження посилок при доставці "Новою Поштою"

Користувач мережі на ім'я Лариса розповіла про свою проблему на сайті Otzyvuua. За словами жінки, її чоловік замовив деталі з доставкою через "Нову пошту", і вміст однієї з посилок прибув пошкодженою.

"Блок живлення був розчавлений. Склали на пошті якийсь протокол. Але найцікавіше, оператор на пошті сказав: ви все одно нічого не отримаєте", - написала Лариса у своєму відгуку. - "Скільки це триватиме, відповідальність буде або все на самоплив?".

Вона додала, що разом з чоловіком зверталася на гарячу лінію "Нової пошти", проте оператори не змогли надати допомогу. На щастя, відправлення було застраховано перед відправкою.

Українка Ірина у своєму відкликання поділилася ще однією проблемою, з якою може зіткнутися будь - який клієнт "Нової Пошти" - вміст не можна перевірити перед отриманням при адресній доставці. Нещодавно жінка замовила важкий товар додому і раптово дізналася, що для перевірки необхідно отримувати посилку у відділенні.

"Коли привезли посилку, виявилося, що перевіряти її при адресній доставці не можна. Тобто, якщо при транспортуванні був пошкоджений товар, то це мої проблеми і НП не несе ніякої відповідальності", - поскаржилася Ірина. - "Перевірка можлива тільки у відділенні, а потім тягни 40-50 кг, як хочеш. Слава Богу, що все виявилося ціле, інакше я не уявляю, що б я робила".

До того ж, клієнтка залишилася незадоволена розцінками "Нової пошти", яка за упаковку у вигляді дерев'яного каркаса зажадала 300 гривень, а ще 200 гривень - безпосередньо за доставку.

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