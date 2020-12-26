Украинцы жалуются на повреждение посылок при доставке "Новой почтой"
Пользователь сети по имени Лариса рассказала о своей проблеме на сайте Otzyvuua. По словам женщины, ее супруг заказал детали с доставкой через "Новую почту", и содержимое одной из посылок прибыло поврежденным.
"Блок питания был раздавлен. Составили на почте какой-то протокол. Но самое интересное, оператор на почте сказал: вы все равно ничего не получите", - написала Лариса в своем отзыве. - "Сколько это будет продолжаться, ответственность будет или всё на самотек?".
Она добавила, что вместе с супругом обращалась на горячую линию "Новой почты", однако операторы не смогли оказать помощь. К счастью, отправление было застраховано перед отправкой.
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Украинка Ирина в своем отзыве поделилась еще одной проблемой, с которой может столкнуться любой клиент "Новой почты" - содержимое нельзя проверить перед получением при адресной доставке. Недавно женщина заказала тяжелый товар на дом и внезапно узнала, что для проверки необходимо получать посылку в отделении.
"Когда привезли посылку, оказалось, что проверять её при адресной доставке нельзя. То есть, если при транспортировке был повреждён товар, то это мои проблемы и НП не несёт никакой ответственности", - пожаловалась Ирина. - "Проверка возможна только в отделении, а потом тащи 40-50 кг, как хочешь. Слава Богу, что всё оказалось целое, иначе я не представляю, что бы я делала".
Вдобавок, клиентка осталась недовольна расценками "Новой почты", которая за упаковку в виде деревянного каркаса потребовала 300 гривен, а еще 200 гривен - непосредственно за доставку.
Напомним, операторов "Новой почты" заподозрили в новой схеме с посылками и доставкой
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