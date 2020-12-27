Відомий російський артист та чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав своїх дітей за обідом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Галкіна у соцмережі.

Так, в сторіс Галкін розмістив відео, у якому його з Примадонною діти - маленькі Ліза та Гаррі - обідають.

Дітлахи сміються та бажають одне одному смачного.

"Дякую, і тобі теж", - сказала маленька Ліза у відповідь своєму батьку.

Після цього Галкін перевів камеру на Гаррі, який пригадав пісню "Набридло бути маленькими миленькими".

"Ми втомились бути маленькими і миленькими", - сказав син зіркової пари.

На відео можна помітити, що діти виглядають дуже щасливими та ввічливо спілкуються як між собою, так і зі своїм батьком.

Раніше повідомлялось, що незвичайне відео з'явилося на Instagram-сторінці Лізи. Дівчинка обожнює моду, з величезним інтересом влаштовує домашні покази і дефіле і вбирається в найрізноманітніші прикиди, в тому числі і мамині. Більш того, дівчинка досягає успіху в співі і танцях. Шанувальники зоряного сімейства обожнюють дівчинку і захоплюються її артистизмом і красою. Цього разу вона вирішила здивувати їх, зачитавши реп.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата.

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