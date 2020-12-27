Известный российский артист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал своих детей за обедом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Галкина в соцсети.

Так, в сторис Галкин разместил видео, в котором его с Примадонной дети - маленькие Лиза и Гарри - обедают.

Дети смеются и желают друг другу приятного аппетита.

"Спасибо, и тебе тоже", - сказала маленькая Лиза в ответ своему отцу.

После этого Галкин перевел камеру на Гарри, который вспомнил песню "Надоело быть маленькими миленькими".

"Мы устали быть маленькими и миленькими", - сказал сын звездной пары.

На видео можно заметить, что дети выглядят очень счастливыми и вежливо общаются как между собой, так и со своим отцом.

Ранее сообщалось, что необычное видео появилось на Instagram-странице Лизы. Девочка обожает моду, с огромным интересом устраивает домашние показы и дефиле и наряжается в самые разнообразные прикиды, в том числе и мамины. Более того, девочка преуспевает в пении и танцах. Поклонники звездного семейства обожают девочку и восхищаются ее артистизмом и красотой. На этот раз она решила удивить их, зачитав рэп.

Напомним, что Лиза Галкина решила изменить прическу Пугачевой и довела брата.

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