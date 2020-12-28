Скандальна російська журналістка Ксенія Собчак приголомшила несподіваним кадром

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram. Ксенія продовжує епатувати публіку.

"А у вас як справи? 😉 Всі подарунки упакували?" - підписано фото.

Собчак відображена в блискучій міні-сукні та босоніжках. Виглядає шоувумен дуже ошатно. Образ доповнюють макіяж і укладання - волосся укладені кучерявими локонами.

У такому вигляді Собчак сидить в темному приміщенні в кріслі, навколо якого стоять чоловіки у формі бійців загонів спеціального призначення в повній амуніції. При цьому двоє з них тримають телеведучу за руки, підняті вгору.

Особливу атмосферу фотографії надає фіолетове світло.

Цілком очікувано знімок викликав бурхливу реакцію користувачів мережі і вельми різноманітні коментарі. Зокрема, користувачі звернули увагу на двозначність слова "упакували".

"Ксенія ви заарештовані за недоброзичливий настрій до влади!", "Хороша чортівка", "Кукуха у вас Ксенія повільно рухається в інший простір", "Ого) фантазії про майбутнє?", "Дуже круто. Є над чим подумати, якщо є чим», "Упакували, як тонко", - пишуть коментарях.

Нагадаємо, що Ксенія Собчак розкрила правду про свій страшний діагноз і вирішила це відзначити.

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