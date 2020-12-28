Скандальная российская журналистка Ксения Собчак огорошила неожиданным кадром

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram. Ксения продолжает эпатировать публику.

"А у вас как дела? 😉 Все подарки упаковали?" - подписано фото.

Собчак запечатлена в блестящем мини-платье и босоножках. Выглядит шоувумен очень нарядно. Образ дополняют макияж и укладка - волосы уложены кудрявыми локонами.

В таком виде Собчак сидит в темном помещении в кресле, вокруг которого стоят мужчины в форме бойцов отрядов специального назначения в полной амуниции. При этом двое из них держат телеведущую за руки, поднятые вверх.

Особенную атмосферу фотографии придает фиолетовый свет.

Вполне ожидаемо снимок вызвал бурную реакцию пользователей Сети и весьма разнообразные комментарии. В частности, пользователи обратили внимание на двузначность слова "упаковали".

«Ксения вы арестованы за недоброжелательный настрой к властям!», «Хороша чертовка», «Кукуха у вас Ксенья медленно двигается в другое пространство», «Ого) фантазии о будущем?», «Очень круто. Есть над чем подумать, если есть чем», «Упаковали, как тонко», "У Вас платье и туфли моей мечты", "Какое платье", " Кадр атмосферный", - пишут комментариях.

Напомним, что Ксения Собчак раскрыла правду о своем страшном диагнозе и решила это отметить.

Как сообщала Politeka, Собчак в необычном образе устроила дикую провокацию

Также Politeka писала, что родня Ксении Собчак доживает свой век в нищете, светскую львицу вывели на чистую воду.