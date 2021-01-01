У масштабах світу 2020 рік був нелегким для всіх, але в масштабі маленької сім'ї для багатьох він став одним з найщасливіших
Як пише Politeka.net, саме в 2020 році багато зірок вирішили присвятити час сім'ї, а багато жінок і зовсім завагітніли. Також цього року на світ з'явилося багато зоряних спадкоємців.
Українська співачка Джамала 19 червня народила другого сина, якого назвали Селім-Гірей. Зірка присвячує дуже багато часу малюкові.
Співачка Alyosha з солістом групи "Антитіла" Тарасом Тополею стали батьками вже втретє. У пари народилася дочка Марія.
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29-річна актриса Емма Робертс (племінниця Джулії Робертс) народила сина, якого назвали Родсом.
Голлівудська актриса Наталі Портман і її чоловік хореограф Бенджамін Мілльп'є стали батьками вдруге. Доньку назвали Амалія.
Зірка "Квартал 95" Віра Кекелія теж знайшла щастя в 2020 році. У них з чоловіком народився син, якого назвали Іваном.
У 2020 році мамою вперше стала супермодель Джіджі Хадід, яка довго приховувала свою вагітність. У дівчини народилася дочка.
А ось зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова виношуючи дитину навіть примудрилася взяти участь у проекті. Дитина з'явилася на світ 11 жовтня, коли Ілона вже покинула шоу.
Народила в 2020 році також зірка "Гри престолів", актриса Софі Тернер.
Татом вшосте став засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Свого сина він назвав дуже дивним ім'ям, яке обговорювали в усьому світі.
До речі, в 2021 році на світ з'являться діти моделей Емілі Ратаковскі і Ельзи Хоск.
Нагадаємо, що зірка "Гри престолів" приголомшила фігурою в бікіні, показавши фото вже після пологів:" Подивіться на...".
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