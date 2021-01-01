Жінки знайшли щастя в 2020 році

У масштабах світу 2020 рік був нелегким для всіх, але в масштабі маленької сім'ї для багатьох він став одним з найщасливіших

Як пише Politeka.net, саме в 2020 році багато зірок вирішили присвятити час сім'ї, а багато жінок і зовсім завагітніли. Також цього року на світ з'явилося багато зоряних спадкоємців.

Українська співачка Джамала 19 червня народила другого сина, якого назвали Селім-Гірей. Зірка присвячує дуже багато часу малюкові.

Співачка Alyosha з солістом групи "Антитіла" Тарасом Тополею стали батьками вже втретє. У пари народилася дочка Марія.

29-річна актриса Емма Робертс (племінниця Джулії Робертс) народила сина, якого назвали Родсом.

Голлівудська актриса Наталі Портман і її чоловік хореограф Бенджамін Мілльп'є стали батьками вдруге. Доньку назвали Амалія.

Зірка "Квартал 95" Віра Кекелія теж знайшла щастя в 2020 році. У них з чоловіком народився син, якого назвали Іваном.

У 2020 році мамою вперше стала супермодель Джіджі Хадід, яка довго приховувала свою вагітність. У дівчини народилася дочка.

А ось зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова виношуючи дитину навіть примудрилася взяти участь у проекті. Дитина з'явилася на світ 11 жовтня, коли Ілона вже покинула шоу.

Народила в 2020 році також зірка "Гри престолів", актриса Софі Тернер.

Татом вшосте став засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Свого сина він назвав дуже дивним ім'ям, яке обговорювали в усьому світі.

До речі, в 2021 році на світ з'являться діти моделей Емілі Ратаковскі і Ельзи Хоск.

Нагадаємо, що зірка "Гри престолів" приголомшила фігурою в бікіні, показавши фото вже після пологів:" Подивіться на...".

Як повідомляла Politeka, чарівна блондинка з "Квартал 95" відчинила піджак, показавши всю себе:"Бомбічна".

Також Politeka писала, що Джамала в червоному балахоні і з незвичайними косами заговорила про експерименти: "коли пре...".