В масштабах мира 2020 год был нелегким для всех, но в масштабе маленькой семьи для многих он стал одним из самых счастливых

Как пишет Politeka.net, именно в 2020 году многие звезды решили посветить время семье, а многие и вовсе забеременели. Также в этом году на свет появилось много звездных наследников.

Украинская певица Джамала 19 июня родила второго сына, которого назвали Селим-Гирей. Звезда посвящает очень много времени малышу.

Певица Alyosha с солистом группы «Антитела» Тарасом Тополей стали родителями уже в третий раз. У пары родилась дочь Мария.

29-летняя актриса Эмма Робертс (племянница Джулии Робертс) родила сына, которого назвали Родсом.

Голливудская актриса Натали Портман и ее муж хореограф Бенджамин Милльпье стали родителями во второй раз. Дочку назвали Амалия.

Звезда «Квартал 95» Вера Кекелия тоже обрела счастье в 2020 году. У них с мужем родился сын, которого назвали Иваном.

В 2020 году мамой впервые стала супермодель Джиджи Хадид, которая долго скрывала свою беременность. У девушки родилась дчь.

А вот звезда «Танців з зірками» Илона Гвоздева вынашивая ребенка даже умудрилась принять участие в проекте. Ребенок появился на свет 11 октября, когда Илона уже покинула шоу.

Родила в 2020 году также звезда "Игры престолов", актриса Софи Тернер.

Папой в шестой раз стал основатель компании SpaceX Илон Маск. Своего сына он назвал очень странным именем, которое обсуждали во всем мире.

Кстати, в 2021 году на свет появятся дети моделей Эмили Ратаковски и Эльзы Хоск.

Напомним, что звезда "Игры престолов" ошеломила фигурой в бикини, показав фото уже после родов: "Посмотрите на...".

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