Співачка Джамала здивувала одкровенням про свою творчість і подальші плани, показавши себе в дивному образі

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала архівні знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких приголомшила перетвореннями.

Так, брюнетка заплела безліч кіс - різних розмірів - і одягла довге чорне плаття, поверх якого червоний балахон, місцями асиметричний і з бахромою. Фантастичний образ доповнили макіяж зі стразами та незвичайні каблучки на пальцях.

З посмішкою, співачка покрутилася перед камерою в різних ракурсах, щоб глядач міг повною мірою оцінити її неперевершений лук.

У підписі Джамала вирішила підвести підсумки року, що минає, та розкрити плани на прийдешній:

"Не хочу говорити, що 2020 видався для всіх нас важким, назву його особливим... Для мене він став роком чудових колаборацій... За цей рік зрозуміла важливу річ: я шалено надихаюся вами! І тим, що вмію надихати 😂 звучить дивно, але це те, що дає надію: якщо вмієш і можеш надихати, ти живеш. P. S. про фото. Ми готували цей образ і зробили фото за тиждень до поїздки в Роттердам, де я співала для промо-ролика Євробачення. На них я на шостому місяці вагітності. Вони круто передають мій стан - я в очікуванні 😜тоді чекала дитину, а зараз - перезавантаження і нових музичних подій. Вірю, 2021 буде роком, щоб переосмислювати і експериментувати!", - поділилася думками співачка.

Користувачі кинулися коментувати:

"Така красива 😍 😍 😍 косички вам дуже пасують 🤩 ❤ ️❤️"

"Так, рік творчий, скульптурний. А коли пре, не можна зупинятися, треба ловити натхнення і творити! Ці хвилини безцінні!"

"Щось незвичне..."

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