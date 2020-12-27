Певица Джамала удивила откровением о своем творчестве и дальнейших планах, показав себя в непривычном образе

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала архивные снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых ошеломила преображениями.

Так, брюнетка заплела множество кос - различных размеров - и надела длинное черное платье, поверх которого красный балахон, местами ассиметричный и с бахромой. Фантастический образ дополнили макияж со стразами и необычные кольца на пальцах.

С улыбкой, певица покрутилась перед камерой в разных ракурсах, дабы зритель мог в полной мере оценить ее непревзойденный лук.

В подписи Джамала решила подвести итоги уходящего года и раскрыть планы на грядущий:

"Не хочу говорить, что 2020 выдался для всех нас тяжелым, назову его особенным... Для меня он стал годом замечательных коллабораций... За этот год поняла важную вещь: я безумно вдохновляюсь вами! И тем, что умею вдохновлять 😂 Звучит странно, но это то, что дает надежду: если умеешь и можешь вдохновлять, ты живешь. P.S. о фото. Мы готовили этот образ и сделали фото за неделю до поездки в Роттердам, где я пела для промо-ролика Евровидения. На них я на шестом месяце беременности. Они круто передают мое состояние - я в ожидании 😜Тогда ждала ребенка, а сейчас - перезагрузка и новых музыкальных событий. Верю, 2021 будет годом, чтобы переосмысливать и экспериментировать!", - поделилась мыслями певица.

Пользователи кинулись комментировать:

"Такая красивая 😍😍😍 Косички вам очень идут 🤩❤️❤️"

"Да, год творческий, ваятельный. А когда прет, нельзя останавливаться, надо ловить вдохновение и творить! Эти минуты бесценны!"

"Щось незвичне..."

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