Украинская певица Джамала в образе рок-дивы очаровала фанатов
Серию фотографий известная исполнительница разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Джазовая поп-дива, которая всегда отличалась строгостью и сдержанностью в нарядах решилась на кардинальные перемены.
На новых фото представлена совсем другая Джамала - яркая, дерзкая и раскрепощенная.
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Артистка выбрала рокерский лук: она позировала в облегающем комбинезоне с оголенными плечами лилового цвета, который удачно подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Изюминкой образа стали невероятно высокие ботфорты. Также Джамала держала в руках гитару.
«Праздники приближаются», - подписала снимки певица.
«Весь мир у нас в руках,
Мы звезды континентов,
Разбили в пух и прах
Проклятых конкурентов»😂, - решил процитировать слова из известной песни один из поклонников.
Другим фанатам также понравился альтернативный образ Джамалы.
"Рок-дива", "Ничего себе", "Кайф", Это нечто", "Блин, какой look прикольный🔥", "Ого, какая интересная. Таких сапог даже у меня нет😘😘😘", - пишут в сети.
Не так давно мы сообщали, что Джамала показала себя с новой прической, чем сильно удивила свою многочисленную армию поклонников.
Напомним, резко помолодевшая после родов Джамала показала редкое фото с младшим сыном
А еще Politeka писала, что недавно родившая Джамала в купальнике удивила снимком в полный рост
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