На фото совсем другая Джамала

Украинская певица Джамала в образе рок-дивы очаровала фанатов

Серию фотографий известная исполнительница разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Джазовая поп-дива, которая всегда отличалась строгостью и сдержанностью в нарядах решилась на кардинальные перемены.

На новых фото представлена совсем другая Джамала - яркая, дерзкая и раскрепощенная.

Артистка выбрала рокерский лук: она позировала в облегающем комбинезоне с оголенными плечами лилового цвета, который удачно подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Изюминкой образа стали невероятно высокие ботфорты. Также Джамала держала в руках гитару.

«Праздники приближаются», - подписала снимки певица.

«Весь мир у нас в руках,

Мы звезды континентов,

Разбили в пух и прах

Проклятых конкурентов»😂, - решил процитировать слова из известной песни один из поклонников.

Другим фанатам также понравился альтернативный образ Джамалы.

"Рок-дива", "Ничего себе", "Кайф", Это нечто", "Блин, какой look прикольный🔥", "Ого, какая интересная. Таких сапог даже у меня нет😘😘😘", - пишут в сети.

Не так давно мы сообщали, что Джамала показала себя с новой прической, чем сильно удивила свою многочисленную армию поклонников.

Напомним, резко помолодевшая после родов Джамала показала редкое фото с младшим сыном

А еще Politeka писала, что недавно родившая Джамала в купальнике удивила снимком в полный рост

Также Politeka писала, что счастливая Джамала показала подросшего сына и его первую подружку





