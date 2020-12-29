Відома актриса Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про рекомендації
На фото красуня позує в світлій сукні і чорному піджаку. Зірка стояла на сходинках і позувала для Марти Адамчук, колеги по "Кварталу". На одному з кадрів Віра відчинила піджак, хвалячись красою в декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Дивлюся в світле майбутнє;)
Це, між іншим, рекомендації фотографа для більш натхненного кадру;)", - написала зірка.
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Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:
"Рекомендація спрацювала)", "це дуже красиво", "подобається дуже, молодець Вірочка", "Бомбічна".
Ми писали, що популярна українська актриса Віра Кекелія з "Квартал 95" вразила розкішною зовнішністю, примірявши сукню з сіткою
"Сьогодні особливий випуск @zhenskiykvartal_official ! По-перше, ви побачите наші найкращі номери за весь час існування нашого жіночого колективу, а по-друге, ви почуєте від кожної з нас як все починалося», - йдеться в повідомленні.
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