Відома актриса Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про рекомендації

На фото красуня позує в світлій сукні і чорному піджаку. Зірка стояла на сходинках і позувала для Марти Адамчук, колеги по "Кварталу". На одному з кадрів Віра відчинила піджак, хвалячись красою в декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дивлюся в світле майбутнє;)

Це, між іншим, рекомендації фотографа для більш натхненного кадру;)", - написала зірка.

Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:

"Рекомендація спрацювала)", "це дуже красиво", "подобається дуже, молодець Вірочка", "Бомбічна".

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"Сьогодні особливий випуск @zhenskiykvartal_official ! По-перше, ви побачите наші найкращі номери за весь час існування нашого жіночого колективу, а по-друге, ви почуєте від кожної з нас як все починалося», - йдеться в повідомленні.

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