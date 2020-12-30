Український актор і ведучий Андрій Джеджула похвалився спільною роботою з Настею Каменських

Як повідомляє Politeka.net, колишній чоловік Санти Дімопулос опублікував на своїй сторінці гарячий кадр, який може змусити ревнувати репера Потапа. Андрій зображений в чорному костюмі, коричневих шкіряних туфлях, а яскравих відтінків його образу надали фіолетові краватку, хустку і брошка у вигляді троянди.

Настя Каменських з'явилася на заході в чорному костюмі з напівпрозорою тканиною уздовж ніг і в зоні декольте, на ногах у співачки можна помітити такі ж прозорі туфлі, а своє кучеряве волосся красуня залишила розпущеним. "За лаштунками" артистка радісно притиснулася грудьми до Джеджули і ніжно взяла його під руку на згині ліктя.

"Настя, знаю тебе багато років, і завжди, твої виступи і з Льошею, в складі Потап і Настя, і тепер, як NK, завжди свято для гостей, і безпроблемна робота для мене як організатора свята і ведучого!",- поділився Андрій в описі.

Користувачі соціальної мережі в коментарях поділилися думками про зовнішній вигляд артистів, але не всі залишилися задоволені:

"Навіщо на ній взагалі ці труси???"; "Ви удвох супер виглядаєте"; " Кошмар, що вона напялила на себе! Взагалі вже голова відключилася)))"; "Настя дуже красива в будь-якому образі"; "ага, Потап-то напевно за Настю тобі личко зможе намилити".

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