Дитина їхала на велосипеді до матері в село, коли сталося жахливе

Днями Житомирську область сколихнув моторошний інцидент. У Бердичеві працівники ринку виявили під одним з прилавків пораненого підлітка. Люди викликали "швидку допомогу", але хлопець помер на руках у медиків, йдеться в сюжеті ТСН.

Загиблим виявився 16-річний Андрій Крамар. За словами рідних, того ранку хлопчик їхав на велосипеді в село до матері. Сестра хлопця Олена Павліковська повідомила, що при собі у нього було посвідчення інваліда, тому в поліції спочатку вважали, що той помер своєю смертю, мовляв, серце слабке. Однак, травми які побачили на тілі очевидці, - жахають, і аж ніяк не говорять про природну смерть.

"У нього повністю живіт був синій. Рука так повністю до м'яса здерта, потовчена, нога вивернута", - розповіла тітка хлопчика Олеся Оркуша.

Надалі, поліцейські, переглядаючи відео з камер спостереження, з'ясували, що на хлопця наїхав мікроавтобус. Знайти водія не склало труднощів - у нього свій намет на ринку.

Після наїзду на нещасного підозрюваний відніс ще живу дитину під прилавок і там кинув. Працівники ринку впевнені, якби він відразу викликав "швидку", то Андрія можна було врятувати. За даними судмедекспертизи смерть підлітка настала через розрив печінки і внутрішній крововилив.

Примітно, що після вручення підозри чоловіка відпустили. Перед його прилавком люди влаштували стихійний бойкот.

Підозрюваний спростував те, що збив хлопчика, каже, мовляв тільки знайшов його і відніс у безпечне місце. У деталях справи розбираються правоохоронці. Зазначимо, чоловікові світить до 8 років тюремного ув'язнення.

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