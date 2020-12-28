На Хмельнитчине произошло смертельное ДТП из-за столкновения двух автомобилей

Авария случилась днем 27 декабря возле села Томашовка Ярмолинецкого района, сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Хмельницкой области.

Сообщается, что во время происшествия столкнулись автомобили Audi A6 и ВАЗ 21099.

Водитель и пассажирка ВАЗа погибли на месте, травмы получили двое пассажиров из этой же машины. Водитель Audi от госпитализации отказался. Погибшего водителя ВАЗ сотрудникам ДСНС пришлось вырезать из салона автомобиля.

Также полиция ликвидировала последствия аварии в Хмельницкой области: смыли горюче-смазочные материалы, оставшеееся мессиво из машин и обломки поврежденных машин с проезжей части дороги, которые валялись на асфальте.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.