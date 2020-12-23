В ДТП на Тернопольщине травмировался одномесячный ребенок

Как передает Politeka.net, о случившемся рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Тернопольской области.

В результате аварии травмы получила и мать малыша.
"При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что водитель автомобиля Daewoo Lanos на трассе Тернополь-Кременец выехал на полосу встречного движения и врезался в Skoda Rapid, а после этого машину отбросило на Citroen Jumpy", - говорится в сообщении.

У ребенка медики подозревают перелом черепа. На момент ДТП малолетний ребенок был на руках матери. После удара мальчик вылетел из салона.

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По информации следователей, 25-летний водитель автомобиля Toyota Prado сбил двух пешеходов – 44-летнюю женщину и 48-летнего мужчину, которые переходили дорогу. От полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.

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Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.