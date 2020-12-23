Как передает Politeka.net, о случившемся рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Тернопольской области.
В результате аварии травмы получила и мать малыша.
Ранее мы сообщали, что на дороге в Одесской области водитель иномарки забрал человеческие жизни прямо на пешеходном переходе
Смертельное ДТП произошло вечером 21 декабря на трассе Одесса-Рени.
По информации следователей, 25-летний водитель автомобиля Toyota Prado сбил двух пешеходов – 44-летнюю женщину и 48-летнего мужчину, которые переходили дорогу. От полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.
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Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.