Ребенок ехал на велосипеде к матери в деревню, когда случилось ужасное

На днях Житомирскую область всколыхнул страшный инцидент. В Бердичеве работники рынка обнаружили под одним из прилавков израненного подростка. Люди вызвали "скорую помощь", но парень скончался на руках у медиков, говорится в сюжете ТСН.

Погибшим оказался 16-летний Андрей Крамар. По словам родных, в то утро мальчик ехал на велосипеде в деревню к матери. Сестра парня Елена Павликовская сообщила, что при себе у него было удостоверение инвалида, поэтому в полиции сначала посчитали, что тот умер своей смертью, мол, сердце слабое. Однако, травмы которые увидели на теле очевидцы, - ужасают, и уж никак не говорят о естественной смерти.

"У него полностью живот был синий. Рука так полностью к мясу содрана, растолчена, нога вывернута", - рассказала тетя мальчика Олеся Оркуша.

В дальнейшем, полицейские, просматривая видео с камер наблюдения, выяснили, что на парня наехал микроавтобус. Найти водителя не составило труда - у него своя палатка на рынке.

После наезда на несчастного подозреваемый отнес еще живого ребенка под прилавок и там бросил. Работники рынка уверены, если бы он сразу вызвал "скорую", то Андрея можно было спасти. По данным судмедэкспертизы смерть подростка наступила из-за разрыва печени и внутреннее кровоизлияние.

Примечательно, что после вручения подозрения мужчину отпустили. Перед его прилавком люди устроили стихийный бойкот.

Подозреваемый опроверг то, что сбил мальчика, говорит, мол только нашел его и отнес в безопасное место. В деталях дела разбираются правоохранители. Отметим, мужчине светит до 8 лет тюремного заключения.

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