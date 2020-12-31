Популярна українська співачка Катя Осадча похвалилася розкішною фігурою, примірявши сукню з розрізом і позуючи з чоловіком Юрієм Горбуновим
Як розповідає Politeka, кадр був опублікований на сторінці в Instagram.
"Зі святом! Нехай новий 2021 принесе тільки радість! У 2020 було багато випробувань і нехай все це залишається в році, який закінчується. Будьте здорові. Загадуйте бажання опівночі й нехай вони збудуться", - йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Осадча позує із задоволеним Горбуновим на тлі новорічної ялинки й каміна, який також приготований до свята.
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"Боже, найкраща пара просто", "Й вас зі святом! Ви кращі", "яка ж Ви красуня, ось це юрі пощастило!", "які ви задоволені-просто ідеальна пара", - пишуть користувачі Мережі.
До цього ми розповідали, що телеведуча Катерина Осадча порадувала публіку яскравим кадром і теплими словами
Усміхнена і грайлива Осадча, з ідеальним укладанням та ніжним макіяжем, позувала поруч з прикрашеною ялинкою, у відблисках вогників (хоча, можливо, це "фільтр" такий).
Дівчина кокетливо поставила одну руку на пояс і злегка нахилила голову.
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