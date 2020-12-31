Популярна українська співачка Катя Осадча похвалилася розкішною фігурою, примірявши сукню з розрізом і позуючи з чоловіком Юрієм Горбуновим

Як розповідає Politeka, кадр був опублікований на сторінці в Instagram.

"Зі святом! Нехай новий 2021 принесе тільки радість! У 2020 було багато випробувань і нехай все це залишається в році, який закінчується. Будьте здорові. Загадуйте бажання опівночі й нехай вони збудуться", - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Осадча позує із задоволеним Горбуновим на тлі новорічної ялинки й каміна, який також приготований до свята.

"Боже, найкраща пара просто", "Й вас зі святом! Ви кращі", "яка ж Ви красуня, ось це юрі пощастило!", "які ви задоволені-просто ідеальна пара", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що телеведуча Катерина Осадча порадувала публіку яскравим кадром і теплими словами

Усміхнена і грайлива Осадча, з ідеальним укладанням та ніжним макіяжем, позувала поруч з прикрашеною ялинкою, у відблисках вогників (хоча, можливо, це "фільтр" такий).

Дівчина кокетливо поставила одну руку на пояс і злегка нахилила голову.

Нагадавши, Горбунов з "Танців з зірками" розцвів в обіймах Осадчої, кадри ідилії: "Юрчик, як задоволений кіт»

Як повідомляла Politeka, Горбунов на» Танцях з зірками "дав спеку з Мейхер і Кароль, щасливі обидві:" було гаряче!».